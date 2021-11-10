В Башкирии за сутки коронавирус зарегистрировали у 676 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Башкирии за последние сутки выявили ещё 676 человек с коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за всё время пандемии. Общее количество заболевших достигло 92 864.

За сутки с выздоровлением выписали 671 пациента, а за всё время – 81 837. Скончались ещё 35 человек. Общее количество жертв коронавируса в Башкирии достигло 2909.