В Башкирии за сутки коронавирус зарегистрировали у 676 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Башкирии за последние сутки выявили ещё 676 человек с коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за всё время пандемии. Общее количество заболевших достигло 92 864.
За сутки с выздоровлением выписали 671 пациента, а за всё время – 81 837. Скончались ещё 35 человек. Общее количество жертв коронавируса в Башкирии достигло 2909.
За сутки первый компонент вакцины получили 13 618 жителей региона, а второй – 20 432. Всего в Башкирии вакцинацию прошли 1 444 250 пациентов.