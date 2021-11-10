В Башкирии назвали регионы, где чаще всего ездят пьяные водители

Представители ГИБДД Башкирии назвали регионы, в которых чаще всего задерживают нетрезвых водителей. Известно, что за девять месяцев пьяные автовладельцы спровоцировали 256 аварий.

Известно, что в авариях из-за нетрезвых водителей пострадали 338 человек, а 54 – трагически скончались. Было задержано более 11 500 человек по подозрению в нетрезвом вождении. Только за период нерабочих дней — с 1 по 7 ноября — задержали 312 пьяных водителей.