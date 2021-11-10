Глава Башкирии сообщил, что темпы вакцинации в регионе выросли в 10 раз

Глава Башкортостана Радий Хабиров в формате онлайн-интервью в эфире телеканала «Россия-24» рассказал о ходе вакцинации в регионе.
В республике, по словам Главы, приняты несколько серьёзных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, во многие заведения спорта, культуры и развлечения попасть можно только при предъявлении QR-кода о вакцинации или медотвода с отрицательным ПЦР-тестом. Это помогает не только сдержать распространение вируса, но и повысить темпы вакцинации.
Республика научилась оперативно реагировать на запросы общества в плане здравоохранения.