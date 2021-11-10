Глава Башкирии сообщил, что темпы вакцинации в регионе выросли в 10 раз

Глава Башкортостана Радий Хабиров в формате онлайн-интервью в эфире телеканала «Россия-24» рассказал о ходе вакцинации в регионе.

Фото №1 - Глава Башкирии сообщил, что темпы вакцинации в регионе выросли в 10 раз

В республике, по словам Главы, приняты несколько серьёзных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, во многие заведения спорта, культуры и развлечения попасть можно только при предъявлении QR-кода о вакцинации или медотвода с отрицательным ПЦР-тестом. Это помогает не только сдержать распространение вируса, но и повысить темпы вакцинации. 

Кстати, это даёт довольно ощутимые результаты. С того момента, как мы ввели ограничительные меры, у нас выросли темпы вакцинации. Если раньше доходило до того, что в день первым компонентом мы прививали всего 2 тысячи человек, то сейчас – до 20 тысяч в сутки. Очень полезным был и период нерабочих дней. Мне кажется, нам удалось разорвать эпидемиологические цепочки. Что мы видим? Первое – это снижение заболеваемости. Второе – снижение смертности от коронавируса. А главное – нагрузка на систему здравоохранения стала меньше.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана 

Республика научилась оперативно реагировать на запросы общества в плане здравоохранения.  

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