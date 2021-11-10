Глава Башкирии сообщил, что темпы вакцинации в регионе выросли в 10 раз

Кстати, это даёт довольно ощутимые результаты. С того момента, как мы ввели ограничительные меры, у нас выросли темпы вакцинации. Если раньше доходило до того, что в день первым компонентом мы прививали всего 2 тысячи человек, то сейчас – до 20 тысяч в сутки. Очень полезным был и период нерабочих дней. Мне кажется, нам удалось разорвать эпидемиологические цепочки. Что мы видим? Первое – это снижение заболеваемости. Второе – снижение смертности от коронавируса. А главное – нагрузка на систему здравоохранения стала меньше.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана