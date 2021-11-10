В Башкирии мужчина откусил другу ухо

В селе Башкирии произошёл кровавый конфликт между двумя товарищами. Инцидент зафиксирован в селе Раевка.

Как сообщает портал Mash Batash, два друга возвращались с весёлого застолья, но серьёзно повздорили. Во время спора один из парней откусил другу ухо. Сельчанин не стал замалчивать преступление и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, и нападавшего обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Но товарищи смогли договориться: мужчина пообещал пострадавшему другу оплатить лечение.