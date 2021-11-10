Аделина Загидуллина встретилась с руководством и студентами УГНТУ

Олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина посетила Уфимский государственный нефтяной технический университет. Победительница Игр в Токио в командном турнире рапиристок встретилась с руководством и студентами вуза.
Спортсменка рассказала о своем пути к победе на Олимпиаде и поделилась соревновательным опытом. Из-за большого количества тренировок и стартов, студенческая жизнь по большей части прошла мимо Аделины.
Также Аделина Загидуллина рассказала о своем ближайшем будущем. В спортивной карьере чемпионки Токио пока небольшая пауза. В планах у Аделины рождение ребенка. Ректор УГНТУ Олег Баулин рассказал фехтовальщице о том, какое место спорт занимает в жизни университета. Нефтяной продолжает работу над улучшением своей инфраструктуры.