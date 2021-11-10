Аделина Загидуллина встретилась с руководством и студентами УГНТУ

Олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина посетила Уфимский государственный нефтяной технический университет. Победительница Игр в Токио в командном турнире рапиристок встретилась с руководством и студентами вуза.

Спортсменка рассказала о своем пути к победе на Олимпиаде и поделилась соревновательным опытом. Из-за большого количества тренировок и стартов, студенческая жизнь по большей части прошла мимо Аделины.

У меня такая сразу ностальгия, что пришлось жертвовать потерянными студенческими годами. Когда я увидела всю инфраструктуру спортивную, это так здорово.

Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию

Также Аделина Загидуллина рассказала о своем ближайшем будущем. В спортивной карьере чемпионки Токио пока небольшая пауза. В планах у Аделины рождение ребенка. Ректор УГНТУ Олег Баулин рассказал фехтовальщице о том, какое место спорт занимает в жизни университета. Нефтяной продолжает работу над улучшением своей инфраструктуры.  

У нас большие возможности по занятию спортом. Более 20 видов спорта, которые поддерживаются регулярно, системно. Ребята могут вместо одного урока физической культуры выбрать вот эти секции.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета
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