В Башкирии 18-летняя девушка разбилась в страшной аварии

Сегодня, 10 ноября, в Башкирии зафиксирована смертельная авария. Инцидент произошёл в Туймазинском районе на 1296 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, на трассе произошло столкновение легкового автомобиля «Хёндай Солярис» и грузовика «Вольво». За рулём первого авто находилась 45-летняя женщина, а за рулём большегруза – 47-летний мужчина.

В автомобильной аварии от полученных травм скончалась 18-летняя девушка. Она сидела на пассажирском сидении «Хёндай». Женщина-водитель экстренно госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняются.