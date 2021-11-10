Туймазинский «Спартак» потерпел поражение от «Армака»

Туймазинский «Спартак» потерпел поражение от «Амкара» в рамках 19-го тура Первенства ФНЛ-2 со счётом 1:4. Хозяева вышли вперед в первом тайме после гола Даура Квеквескири.

В дебюте второго отрезка матча туймазинцы сравняли счет. После ошибки защитника «Амкара» мяч в ворота отправил Ильнур Бадртдинов. Концовка встречи осталась за пермяками, которые сумели поразить ворота «Спартака» ещё трижды, одержав итоговую победу со счетом 4:1.