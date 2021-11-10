Спортсмены из Башкирии завоевали два серебра на соревнованиях по скалолазанию

Спортсмены из Башкортостана завоевали два серебра на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию «Янтарные вершины». В турнире приняли участие около 700 альпинистов из 40 регионов страны. Состязания стали отборочными на чемпионат России, который стартует в Красноярске в конце этой недели.

Подъем на скорость – один из самых эффектных разделов в скалолазании. Никита Невзоров в очередной раз на тренировке приступает к отработке этого упражнения. Хотя профильные его виды – лазание на трудность и болдеринг. В Калининграде на всероссийском турнире «Янтарные вершины» уфимец занял второе место в одном из этих разделов.

На чемпионате страны спортсмен выступит во всех трех дисциплинах. Это уже не первый его российский старт, а потому Никита Невзоров знает к чему готовиться. Соревнования в Красноярске – отборочные в сборную страны, туда приедут участники и призеры кубков мира и Европы и даже олимпийских игр.