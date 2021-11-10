Башкирские спортсменки выступят на первенстве России по спортивной гимнастике

Спортсменки из Башкирии пробились на первенство России по спортивной гимнастике. Командные соревнования пройдут в Пензе с 12 по 16 ноября. Для воспитанницы уфимской спортивной школы №16 Киры Музалёвой турнир такого статуса пройдёт впервые.
Перед соревнованиями Кира проводит тренировки утром и вечером шесть дней в неделю. Еще две спортсменки из сборной республики представляют Стерлитамак.
Всего на турнире примут участие 23 команды из 20 регионов страны. В первый день состоится обязательная программа, состоящая из опорного прыжка, выступлений на брусьях и бревне, а также вольных упражнений. Во второй день соревнований спортсменки будут показывать вольную программу.