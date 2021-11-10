Башкирские спортсменки выступят на первенстве России по спортивной гимнастике

Спортсменки из Башкирии пробились на первенство России по спортивной гимнастике. Командные соревнования пройдут в Пензе с 12 по 16 ноября. Для воспитанницы уфимской спортивной школы №16 Киры Музалёвой турнир такого статуса пройдёт впервые.

Перед соревнованиями Кира проводит тренировки утром и вечером шесть дней в неделю. Еще две спортсменки из сборной республики представляют Стерлитамак.

Мы хорошо знакомы с девочками, с ними ездили на соревнования. Я им доверяю, думаю, мы хорошо выступим.

Кира Музалёва, участница первенства России по спортивной гимнастике

Такого опыта не было, мы выступали на всероссийских соревнованиях, это уровень чуть ниже. Было очень достойное выступление, по итогам она стала третьей. Сейчас хотелось бы быть в тройке.

Елена Лукманова, тренер по спортивной гимнастике
Фото №1 - Башкирские спортсменки выступят на первенстве России по спортивной гимнастике

Всего на турнире примут участие 23 команды из 20 регионов страны. В первый день состоится обязательная программа, состоящая из опорного прыжка, выступлений на брусьях и бревне, а также вольных упражнений. Во второй день соревнований спортсменки будут показывать вольную программу.

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