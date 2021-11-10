Башкирские спортсменки выступят на первенстве России по спортивной гимнастике

Такого опыта не было, мы выступали на всероссийских соревнованиях, это уровень чуть ниже. Было очень достойное выступление, по итогам она стала третьей. Сейчас хотелось бы быть в тройке.

Елена Лукманова, тренер по спортивной гимнастике