Эксперты Уфы назвали самые высокооплачиваемые вакансии в городе

Эксперты портала по поиску работы опубликовали интересное исследование. Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в столице.
Самая дорогостоящая вакансия в Уфе оказалась связана с нефтью. За работу главным инженером в нефтегазовой компании предлагают 500 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника будут входить: выполнение плановых показателей по добыче нефти и газа, сбыт нефтепродуктов. Работодатель обещает полный соцпакет, а также компенсацию затрат на переезд.
Вторая самая высокооплачиваемая вакансия – программист «1С». Будущему специалисту предлагают 110 тысяч рублей в месяц, комфортабельный офис, корпоративные скидки и дополнительное образование.
Третья вакансия – продакт-менеджер. Специалисту предлагают 100 тысяч рублей в месяц, бесплатное питание, корпоративный транспорт, оплату мобильной связи, курсов английского языка, а также поездки в европейские страны. Столько же на рынке труда в Уфе предлагают начальнику юридического отдела крупной компании по производству офисной мебели.