Эксперты Уфы назвали самые высокооплачиваемые вакансии в городе

Самая дорогостоящая вакансия в Уфе оказалась связана с нефтью. За работу главным инженером в нефтегазовой компании предлагают 500 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника будут входить: выполнение плановых показателей по добыче нефти и газа, сбыт нефтепродуктов. Работодатель обещает полный соцпакет, а также компенсацию затрат на переезд.