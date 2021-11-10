В Башкирии на территории города обнаружили косулю

В Стерлитамаке на территории предприятия Башкирской содовой компании обнаружили испуганную косулю. Животное случайно забрело к людям.

Как сообщает Министерство экологии республики, волонтёры и общественники оперативно прибыли на место происшествия. Косулю аккуратно загнали и без вреда для её здоровья отловили, чтобы вывезти к лесу.

Когда волонтёры отвезли животное к лесному массиву, от своих спасителей доверчивый зверёк убегать не хотел. В министерстве отметили, что косуля была отпущена там, где охота запрещена.