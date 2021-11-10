В одном из районов Башкирии от коронавируса привито 80% населения

В одном из районов Башкирии вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже 80% населения.
Такие показатели достигли в Буздякском районе. Это первый муниципалитет региона, которому удалось достичь целевых показателей по вакцинации. Известно, что в районе привито 100% населения, которое подлежит вакцинации. По последним данным, прививку получили 80% взрослого населения.
Как сообщает заместитель главного врача Буздякской ЦРБ Александр Овчинников, полагаться на удачу нельзя. Вакцинация может замедлить распространения коронавируса.