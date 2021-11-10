В Уфе в пункте вакцинации в «Торатау» открылась предварительная запись

В Уфе была открыта предварительная запись на вакцинацию от коронавируса в мобильном пункте, который расположен в Конгресс-холле «Торатау».

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в последнее время выросло количество желающих привиться. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном пункте по адресу Заки Валиди, 2, граждане могут просто прийти в Конгресс-холл сразу или выбрать удобное время для вакцинации, записавшись по телефону: 224 93 03. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.