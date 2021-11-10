В Башкирии молодой рыбак потерял вёсла и застрял на водоёме

Сегодня, 10 ноября, помощь спасателей Башкирии понадобилась молодому рыбаку. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии молодой рыбак потерял вёсла и застрял на водоёме

На водоёме в Дюртюлях застрял 24-летний рыбак. Как стало известно, молодой человек отправился отдохнуть, отплыл от берега, но случайно выронил вёсла в воду.

Застрявшего рыбака заметили сотрудники экстренных служб во время мониторинга обстановки на реке Белой. Спасатели оперативно эвакуировали любителя рыбной ловли и доставили к берегу, напомнив правила поведения на воде.

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