В Башкирии молодой рыбак потерял вёсла и застрял на водоёме

Сегодня, 10 ноября, помощь спасателей Башкирии понадобилась молодому рыбаку. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.
На водоёме в Дюртюлях застрял 24-летний рыбак. Как стало известно, молодой человек отправился отдохнуть, отплыл от берега, но случайно выронил вёсла в воду.
Застрявшего рыбака заметили сотрудники экстренных служб во время мониторинга обстановки на реке Белой. Спасатели оперативно эвакуировали любителя рыбной ловли и доставили к берегу, напомнив правила поведения на воде.