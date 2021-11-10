Житель Уфы устроил дебош в букмекерской конторе

В Уфе сотрудники Росгвардии пришли на помощь сотрудникам букмекерской конторы, которая расположена на улице Революционной. Им поступил сигнал с «тревожной кнопки».

Фото №1 - Житель Уфы устроил дебош в букмекерской конторе

Оказалось, в заведении нетрезвый мужчина навязывал своё общение посетителям, вёл себя агрессивно. На просьбу покинуть контору он отреагировал скандалом и даже несколько раз ударил охранника по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По полученным приметам сотрудникам Росгвардии удалось задержать дебошира. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчину задержали и передали в правоохранительные органы.

Фото: rosgvard_bashkortostan

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