Житель Уфы устроил дебош в букмекерской конторе

В Уфе сотрудники Росгвардии пришли на помощь сотрудникам букмекерской конторы, которая расположена на улице Революционной. Им поступил сигнал с «тревожной кнопки».

Оказалось, в заведении нетрезвый мужчина навязывал своё общение посетителям, вёл себя агрессивно. На просьбу покинуть контору он отреагировал скандалом и даже несколько раз ударил охранника по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении.