Во Всероссийской переписи населения в Башкирии приняли участие более 4 млн человек

По данным Башстата, в республике Всероссийскую перепись населения прошли более четырех миллионов человек. У тех, кто не успел, время еще есть до 14 ноября. К акции присоединяются политики, общественники и даже ветераны Великой Отечественной войны.

Таиф Зарипов – известный человек в своем районе. Ветеран Великой Отечественной, один из самых старых жителей села, в свои 97 лет до сих пор продолжает быть активным. Конечно, мужчина не мог не поучаствовать в столь важной для страны Всероссийской переписи.

Деревенское население – самые активные переписчики. Многие люди сами приходят в организованные на селе стационарные пункты, чтобы заполнить анкету. Но самую большую работу проделывают волонтеры, которые и в дождь, и в снег ходят по домам.

У меня две деревни – Урман Бимшкадак и Яр Бишкадак. Всего 265 домов, мы работаем шесть человек: пять человек ходит по деревне, одна сидит в стационаре Гульнара Фахретдинова, волонтер Всероссийской переписи

Зачастую сами волонтеры – люди уже не молодые. В поселке Золото рядом с городом Сибай большая часть населения переписана. В оставшиеся дни анкетеры ходят повторно по ранее пройденным адресам. Нередко бывает, что люди просто не открывают дверь. Бояться однако не стоит, ведь переписчики даже не попросят документы. Вся информация записывается исключительно со слов опрашиваемого.

По сравнению с переписью 2010 года нынешнюю можно назвать самой доступной. На выбор человеку предоставлено три варианта. Помимо общения с волонтером, можно заполнить анкету самостоятельно через «Госулуги», либо пойти в Многофункциональный центр. Именно в МФЦ свои данные заполнил руководитель Администрации главы республики Александр Сидякин. Чиновник объяснил, почему присоединяясь к акции, люди участвуют в создании будущего.

Цифры,которые мы даем в результате переписи, служат основание для различных расчетов. От элементарных вещей: сколько полицейских у нас будет на службе, сколько денег будет выделено на ремонт дворов, какое количество плитки мы сможем покрыть на площадях наших городов. Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан