Во Всероссийской переписи населения в Башкирии приняли участие более 4 млн человек

По данным Башстата, в республике Всероссийскую перепись населения прошли более четырех миллионов человек. У тех, кто не успел, время еще есть до 14 ноября. К акции присоединяются политики, общественники и даже ветераны Великой Отечественной войны.
Таиф Зарипов – известный человек в своем районе. Ветеран Великой Отечественной, один из самых старых жителей села, в свои 97 лет до сих пор продолжает быть активным. Конечно, мужчина не мог не поучаствовать в столь важной для страны Всероссийской переписи.
Деревенское население – самые активные переписчики. Многие люди сами приходят в организованные на селе стационарные пункты, чтобы заполнить анкету. Но самую большую работу проделывают волонтеры, которые и в дождь, и в снег ходят по домам.
Зачастую сами волонтеры – люди уже не молодые. В поселке Золото рядом с городом Сибай большая часть населения переписана. В оставшиеся дни анкетеры ходят повторно по ранее пройденным адресам. Нередко бывает, что люди просто не открывают дверь. Бояться однако не стоит, ведь переписчики даже не попросят документы. Вся информация записывается исключительно со слов опрашиваемого.
По сравнению с переписью 2010 года нынешнюю можно назвать самой доступной. На выбор человеку предоставлено три варианта. Помимо общения с волонтером, можно заполнить анкету самостоятельно через «Госулуги», либо пойти в Многофункциональный центр. Именно в МФЦ свои данные заполнил руководитель Администрации главы республики Александр Сидякин. Чиновник объяснил, почему присоединяясь к акции, люди участвуют в создании будущего.
Перепись выходит на финишную прямую. На сегодня в республике, по данным Башстата, анкеты заполнили более 4 млн человек, то есть подавляющее число населения. Впрочем, у остальных еще есть время до 14 ноября.