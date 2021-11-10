В Башкирии гипермаркеты проверили на соблюдение новых антиковидных мер

В гипермаркеты по QR-кодам. С 10 ноября магазины, площадь которых превышает 1000 квадратных метров, пускают лишь при предъявлении сертификатов о вакцинации, медотводе и отрицательном ПЦР или со справкой о перенесенном коронавирусе. Такие изменения внесены в указ главы республики. Касается это и продуктовых гипермаркетов.

В «Ленте» готовиться к новым ограничениям стали еще накануне вечером, а уже ровно в полночь на входе стали требовать QR-коды. Гипермаркет работает в круглосуточном режиме, так что новый формат запуска покупателей ввели не с восходом солнца, а с начала суток.

Но для некоторых покупателей поход в магазин заканчивается уже на его пороге. О новых ограничениях многие узнают уже от сотрудников гипермаркетов. Правила объясняют не только охранники, но и сотрудники Управления гражданской защиты. Выручка, скорее всего, упадёт, как это уже произошло в торговых центрах, прогнозируют управляющие.

Надеемся, что это остановит распространение коронавируса. Эльвира Хатымова, заместитель управляющего гипермаркета «METRO»

А вот в одном из торговых центров Стерлитамака и рады бы соблюдать правила, но средств для этого нет. Проверяющие ходят с едва заметными видеорегистраторами, так что все нарушения фиксируются. Инспекция проверяет не только запуск покупателей, но и организацию санитарных мер для сотрудников.

Крупные маркеты проверяют и в Нефтекамске. Под внимание инспекции попадают магазины, площадь помещения которых более 1000 кв. м. Попасть туда теперь можно при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном в течение шести месяцев заболевании или медотводе, но вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Неисполнение требований влечет наложение штрафов на должностных лиц от 5 до 15 тысяч рублей, на юридических – от 50 до 100 тысяч рублей. Регина Магасумова, специалист-эксперт контрольного отдела Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан