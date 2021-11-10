В Башкирии малышка без уха нуждается в дорогостоящей операции

Двухлетняя Дарина нуждается в помощи неравнодушных. Малышка родилась без одного уха. Родители девочки смогли найти клинику, которая исправит недуг и вернет их дочери слух. Однако стоит операция более 7 миллионов рублей. Набрать самостоятельно такую сумму Набиуллины не в состоянии.

Редкая патология. С таким диагнозом рождается один ребенок на 10 тысяч новорожденных. У Дарины отсутствуют слуховой проход и ушная раковина. Причину патологии назвать сложно, врачи объясняют это сбоем во время беременности. Все звуки девочка воспринимает только одним ушком.

Я ей кричу, она источник звука не может найти. Едет машина, а она не понимает откуда она едет. Ольга Якушенко, мама Дарины

Операций по реконструкции ушной раковины и восстановлению слуха в России не делают. Могут хирургически восстановить сам орган, но слышать ребенок не будет.

После долгих поисков вариантов лечения медики из США согласились помочь Набиуллиным. Томография показала, что у девочки сформировано среднее ухо, а это значит, что есть шансы и девочка будет слышать полноценно.

Делают проход и ушко. Занимает восемь часов за одну операцию. Ольга Якушенко, мама Дарины

Однако сумма, которая нужна для хирургического вмешательства заграничных врачей, – 99 тысяч долларов (более 7 млн рублей). Семья выплачивает ипотеку и кредит и самостоятельно собрать всю сумму не сможет. Они уже обратились в соцсетях с просьбой помочь, но хотят привлечь внимание других неравнодушных.

Хочу, чтобы она была как все, носила сережки. Прошу помощи у неравнодушных. Ольга Якушенко, мама Дарины

Поможет Набиуллинам сейчас любая сумма. Ее можно перечислить по реквизитам.

После операции необходимо время для восстановления. Поэтому делать ее нужно уже сейчас. Родители Дарины мечтают, что в школу их девочка пойдет с полноценным слухом и не будет отличаться от своих сверстников.

Реквизиты для оказания помощи:

Сбербанк: 4276 0600 1210 8836

Тинькофф: 5536 9140 6699 2250

Получатель: Ольга Игоревна Я. (мама)