В Башкирии малышка без уха нуждается в дорогостоящей операции

Двухлетняя Дарина нуждается в помощи неравнодушных. Малышка родилась без одного уха. Родители девочки смогли найти клинику, которая исправит недуг и вернет их дочери слух. Однако стоит операция более 7 миллионов рублей. Набрать самостоятельно такую сумму Набиуллины не в состоянии.
Редкая патология. С таким диагнозом рождается один ребенок на 10 тысяч новорожденных. У Дарины отсутствуют слуховой проход и ушная раковина. Причину патологии назвать сложно, врачи объясняют это сбоем во время беременности. Все звуки девочка воспринимает только одним ушком.
Операций по реконструкции ушной раковины и восстановлению слуха в России не делают. Могут хирургически восстановить сам орган, но слышать ребенок не будет.
После долгих поисков вариантов лечения медики из США согласились помочь Набиуллиным. Томография показала, что у девочки сформировано среднее ухо, а это значит, что есть шансы и девочка будет слышать полноценно.
Однако сумма, которая нужна для хирургического вмешательства заграничных врачей, – 99 тысяч долларов (более 7 млн рублей). Семья выплачивает ипотеку и кредит и самостоятельно собрать всю сумму не сможет. Они уже обратились в соцсетях с просьбой помочь, но хотят привлечь внимание других неравнодушных.
Поможет Набиуллинам сейчас любая сумма. Ее можно перечислить по реквизитам.
После операции необходимо время для восстановления. Поэтому делать ее нужно уже сейчас. Родители Дарины мечтают, что в школу их девочка пойдет с полноценным слухом и не будет отличаться от своих сверстников.
Реквизиты для оказания помощи:
Сбербанк: 4276 0600 1210 8836
Тинькофф: 5536 9140 6699 2250
Получатель: Ольга Игоревна Я. (мама)
Карты привязаны к телефону: 8 (987) 109-56-39.