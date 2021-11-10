В Башкирии создают скамейки из переработанного мусора и песка

Скамейка из переработанного мусора и песка, которая не горит и не ломается. Под Уфой работает производство «Умная среда», которое помогает устранять вред экологии. Инициативу поддерживает Минэкологии Башкортостана. В ведомстве отметили, что на данный момент собирается около 40% мусора раздельно и есть большие перспективы в сфере переработки.

Мастер цеха Эдуард Самигуллин знает, как из 50 килограммов бывшего в употреблении пластика и 80 килограммов песка всего за сутки можно сделать скамейку. Сначала готовится материал: в печи его растапливают, затем формируют детали будущего изделия под специальным прессом. После сборки остается только его покрасить.

Конечно, это очень замечательное производство, потому что уменьшает количество вредных веществ в природе. Эдуард Самигуллин, мастер цеха

Это отечественная технология. В разработку берется не весь пластик. Используется полиэтилен высокого давления: стрейч-пленка, термопленка, магазинные пакеты. Или же низкого: крышки, ящики из-под фруктов, канистры из-под масла. Твердотельный пластик должен быть обязательно отмыт и раздроблен до гранул.

Мы минимально как-то хотим помочь нашей республике. Перерабатывая отходы, мы снижаем углеродный след, который оставляют предприятия, любой бизнес, любой человек, живущий на территории республики. Выкидывая пластиковые отходы. Мы пытаемся как-то помочь нашей республике. Вадим Нуркаев, предприниматель

На предприятии выпускают экоурны, кашпо, цветочные горшки, навесы, топчаны, мебель. Также может быть собран забор, крыльцо или веранда. Особенность материала в том, что он не горит и не ломается. Такие проекты получают поддержку в Башкортостане. Как рассказали в Минэкологии республики, сейчас около 40% мусора собирается раздельно, а к 2024 году уже должно быть 100%, и большие перспективы – в сфере переработки.

Это очень большое дело, если мы освободимся от пластика. В свое время это было революционный материал, он очень помог. Но сегодня он становится проблемой, но эта проблема решаема. Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан