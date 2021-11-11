В Уфе состоится премьера детского спектакля «Арба»

В Молодежном театре состоится премьера детской сказки «Арба». Авторы пьесы, которая была написана несколько лет назад, Тансулпан и Зухра Буракаевы.

Музыкальная постановка рассчитана даже на самых маленьких зрителей, начиная с шести лет. Изначально спектакль имела более сложное название – «Хлоп, топ, тук дзинкь». История про бродячих артистов, которые передвигаются на телеге и через сказку рассказывают о простых человеческих ценностях. 

Постановка на башкирском языке. В ней задействованы десять актеров, среди которых – молодые выпускники  Уфимского института искусств и училища имени Щепкина.

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