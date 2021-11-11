В Уфе состоится премьера детского спектакля «Арба»

В Молодежном театре состоится премьера детской сказки «Арба». Авторы пьесы, которая была написана несколько лет назад, Тансулпан и Зухра Буракаевы.

Музыкальная постановка рассчитана даже на самых маленьких зрителей, начиная с шести лет. Изначально спектакль имела более сложное название – «Хлоп, топ, тук дзинкь». История про бродячих артистов, которые передвигаются на телеге и через сказку рассказывают о простых человеческих ценностях.