В Башкирии волонтеры доставляют горячие обеды нуждающимся

В рамках проекта «Наша забота» партии «Единая Россия» активисты «Молодой Гвардии», волонтёры и предприниматели собрались вместе, чтобы помочь нуждающимся.
Одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и многодетные семьи могут оставить заявку на доставку бесплатных горячих обедов. Приобретаются они за счёт меценатов, но пока не все депутаты присоединились к акции.
Социально незащищенные граждане также могут обратиться в колл-центр по номеру: 8 (800) 201-89-03, и оставить заявку на доставку продуктов питания и лекарственных препаратов.
В Уфе сформирован актив из 25 волонтеров. Они получили необходимую экипировку: перчатки и маски, чтобы не стать разносчиками инфекции. Помощь пенсионерам и нуждающимся семьям будет оказываться по мере поступления от них заявок.