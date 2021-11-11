В Башкирии волонтеры доставляют горячие обеды нуждающимся

В рамках проекта «Наша забота» партии «Единая Россия» активисты «Молодой Гвардии», волонтёры и предприниматели собрались вместе, чтобы помочь нуждающимся.

Одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и многодетные семьи могут оставить заявку на доставку бесплатных горячих обедов. Приобретаются они за счёт меценатов, но пока не все депутаты присоединились к акции.

Надеемся, что депутаты районного совета, городского совета также откликнутся на акцию. Потому что в это тяжелое время людям нужна помощь. Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

Благотворительность – одна из основных деятельностей нашей сети. Мы помогаем детским домам, благотворительным фондам, нуждающимся семьям. Естественно, мы не могли не откликнуться. Вадим Богданов, представитель сети доставки готовой еды «Фарфор»

Социально незащищенные граждане также могут обратиться в колл-центр по номеру: 8 (800) 201-89-03, и оставить заявку на доставку продуктов питания и лекарственных препаратов.

В Уфе сформирован актив из 25 волонтеров. Они получили необходимую экипировку: перчатки и маски, чтобы не стать разносчиками инфекции. Помощь пенсионерам и нуждающимся семьям будет оказываться по мере поступления от них заявок.