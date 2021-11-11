Жительница Башкирии лишилась денег при покупке тура в Сочи

33-летняя замруководителя одного из банков города Салават обратилась в полицию и рассказала, что лишилась 13 тысяч рублей при покупке тура в Сочи. Об этом сообщили в пресс-служба МВД РБ.
Женщина решила приобрести тур в Сочи и нашла группу турфирмы в социальных сетях. Она встретила интересное предложение и оставила комментарий под постом. В скором времени ей написала девушка, представившаяся менеджером группы.
Усомнившись в качестве сделки, горожанка попросила вернуть перечисленные ею деньги, и менеджер, вроде бы, согласилась, однако денежные средства на счет так и не вернулись. Собеседница же не унималась и попросила назвать код из смс-сообщения, однако работница банка поняла, что ее обманывают, так как обнаружила, что кто-то пытается зайти в личный кабинет онлайн-банка.
В настоящее время следствие возбудила по факту мошенничества уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия.