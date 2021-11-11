Жительница Башкирии лишилась денег при покупке тура в Сочи

33-летняя замруководителя одного из банков города Салават обратилась в полицию и рассказала, что лишилась 13 тысяч рублей при покупке тура в Сочи. Об этом сообщили в пресс-служба МВД РБ.

Фото №1 - Жительница Башкирии лишилась денег при покупке тура в Сочи

Женщина решила приобрести тур в Сочи и нашла группу турфирмы в социальных сетях. Она встретила интересное предложение и оставила комментарий под постом. В скором времени ей написала девушка, представившаяся менеджером группы.

Она ответила на заданные вопросы, и жительница г.Салавата решила приобрести заинтересовавший ее тур. Она перечислила часть стоимости тура на банковскую карту, а часть - через платежную платформу социальной сети.  Однако менеджер попросила провести подтверждение платежа через платежную форму и направила клиентке снова ссылку для оплаты, однако покупательница тура не стала вновь переводить деньги, так как полагала, что оплатила тур полностью.

пресс-служба МВД РБ

Усомнившись в качестве сделки, горожанка попросила вернуть перечисленные ею деньги, и менеджер, вроде бы, согласилась, однако денежные средства на счет так и не вернулись. Собеседница же не унималась и попросила назвать код из смс-сообщения, однако работница банка поняла, что ее обманывают, так как обнаружила, что кто-то пытается зайти в личный кабинет онлайн-банка.

В настоящее время следствие возбудила по факту мошенничества уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия.

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