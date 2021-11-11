Жительница Башкирии лишилась денег при покупке тура в Сочи

Усомнившись в качестве сделки, горожанка попросила вернуть перечисленные ею деньги, и менеджер, вроде бы, согласилась, однако денежные средства на счет так и не вернулись. Собеседница же не унималась и попросила назвать код из смс-сообщения, однако работница банка поняла, что ее обманывают, так как обнаружила, что кто-то пытается зайти в личный кабинет онлайн-банка.