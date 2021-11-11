В Башкирии сотрудников крупного предприятия «кинули» с зарплатой

Сотрудники одного из крупных предприятий Нефтекамска остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. По факту невыплаты зарплаты Следком возбудил уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства.

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С июня 2019 по декабрь 2020 года предприятие не выплачивало заработную плату в полном объеме. Без своих кровно заработанных остались 118 работников. Сумма задолженности составила более 4,7 млн рублей.

При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для полного погашения имеющейся задолженности, которые были направлены, в нарушение установленной законом очередности, на расчеты с поставщиками и подрядчиками, погашение кредитов и займов, обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации с целью извлечения прибыли, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.

пресс-служба Следкома РБ

Следователи изъяли финансовую документацию компании и назначили финансово-бухгалтерское исследование. Также проводится допрос потерпевших, других сотрудников и руководства предприятия.

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