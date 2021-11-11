В Башкирии сотрудников крупного предприятия «кинули» с зарплатой

Сотрудники одного из крупных предприятий Нефтекамска остались без зарплаты. Они обратились в правоохранительные органы. По факту невыплаты зарплаты Следком возбудил уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства.
С июня 2019 по декабрь 2020 года предприятие не выплачивало заработную плату в полном объеме. Без своих кровно заработанных остались 118 работников. Сумма задолженности составила более 4,7 млн рублей.
Следователи изъяли финансовую документацию компании и назначили финансово-бухгалтерское исследование. Также проводится допрос потерпевших, других сотрудников и руководства предприятия.