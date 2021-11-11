Башкортостан вошёл в список лидеров по участию населения в переписи

Башкортостан вошёл в список регионов-лидеров по участию населения в переписи. Напомним, по всей России с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения.

Как сообщил глава Росстата Павел Малков на совещании Президента России, в число успешных регионов также вошли: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, весь Северный Кавказ, Ставрополье, Краснодарский край, Волгоградская область, Мордовия, Тульская область, Чукотка и Татарстан.

Перепись населения в Башкортостане прошли уже более 4 млн человек, а по всей России — 133,5 млн человек. Известно, что перепись в стране прошли 91,6% от всего населения России. В большинстве регионов перепись населения прошли от 80 до 90% населения.