Башкортостан вошёл в список лидеров по участию населения в переписи

Башкортостан вошёл в список регионов-лидеров по участию населения в переписи. Напомним, по всей России с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения.
Как сообщил глава Росстата Павел Малков на совещании Президента России, в число успешных регионов также вошли: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, весь Северный Кавказ, Ставрополье, Краснодарский край, Волгоградская область, Мордовия, Тульская область, Чукотка и Татарстан.
Перепись населения в Башкортостане прошли уже более 4 млн человек, а по всей России — 133,5 млн человек. Известно, что перепись в стране прошли 91,6% от всего населения России. В большинстве регионов перепись населения прошли от 80 до 90% населения.
В Башкортостане переписчиков встречают позитивно и дружелюбно. Даже в самых отдаленных районах региона граждане с готовностью отвечают на вопросы переписи, чем помогают уточнить уникальную статистику.