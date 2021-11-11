В Башкирии зафиксировали рост смертности от онкологии

Роспотребнадзор Башкирии поделился статистикой по заболеваемости и смертности от онкологических болезней в республике.
В 2020 году от злокачественных новообразований скончались 6188 человек. За пять лет смертность от онкологических заболеваний в республике выросла на 3,5%. При этом в прошлом году на диспансерный учёт поставили 10 093 человека, которым впервые в жизни зарегистрировали злокачественное образование.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что на первом месте в структуре заболеваемости находятся новообразования молочной железы (12,5%), на втором – трахеи, бронхов и лёгких (9,7%), на третьем – новообразования кожи (8,6%).