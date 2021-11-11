В Башкирии зафиксировали рост смертности от онкологии

В 2020 году от злокачественных новообразований скончались 6188 человек. За пять лет смертность от онкологических заболеваний в республике выросла на 3,5%. При этом в прошлом году на диспансерный учёт поставили 10 093 человека, которым впервые в жизни зарегистрировали злокачественное образование.