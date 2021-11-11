В Уфе соцработники помогают пенсионерам на самоизоляции

В Уфе бесплатно помогают пенсионерам. Социальные работники доставляют пожилым людям продукты и лекарства, сопровождают до поликлиник и банков.

Вкусы и предпочтения Любовь Сергеевны в еде соцработник знает хорошо. Ведь уже пять лет Разина посещает и пенсионерку и помогает ей доставить продукты и лекарства, убраться дома. Любовь Сергеевна признается, что если бы не Разина, то одна бы со всем не справилась.

Я только могу благодарить и удивляться, насколько она старается, чтобы мне было удобно и хорошо. Любовь Игнатьева

Соцработники посещают по десять человек за день. Среди просьб, с которыми к ним обращаются чаще всего, – покупка лекарств, продуктов, а также сопровождение до больницы или банка.

У меня есть разные подопечные. Есть инвалид второй группы, я ему готовлю еду. Бабушкам нужны лекарства по рецепту, я иду в поликлинику за рецептами, потом покупаю лекарства. Разина Закиева, социальный работник

Обратиться за помощью могут пенсионеры и жители с ограниченными возможностями здоровья. Для этого им нужно позвонить по номеру: 8 (800) 775-00-14.

Жители могут также попросить выбросить мусор, купить лекарства и предметы первой необходимости. Колл-центр принимает звонки с 9:00 до 6:00. С начала года обработали уже 2300 заявок. Также с 13 октября соцработники выполняют для жителей еще одну функцию.

Соцработники для информирования граждан приносят уведомления о необходимости вакцинации. Галина Кучуркина, заместитель директора Республиканского центра социального обслуживания населения

Соцработники совместно с Центром общественной безопасности уведомляют граждан о необходимости сделать прививку, а также предоставляют уведомления с необходимой информацией.