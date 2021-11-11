В России разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса

В России учёные разрабатывают лекарство, которое будет способно подавить размножение коронавируса. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на директора Центра им.Гамалеи Александра Гинцбурга.

Специалисты работают над созданием средства, которое поможет создать в организме человека антитела. Правда клинические испытания препарата начнутся только в январе. Они продлятся три-четыре месяца.

Для создания лекарства, которое будет сразу подавлять размножение вируса, необходимо намного больше времени. Однако в перспективе такой препарат будет способен помочь пациенту с тяжелым течением болезни.