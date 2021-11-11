В России разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса

В России учёные разрабатывают лекарство, которое будет способно подавить размножение коронавируса. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на директора Центра им.Гамалеи Александра Гинцбурга.

Фото №1 - В России разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса

Специалисты работают над созданием средства, которое поможет создать в организме человека антитела. Правда клинические испытания препарата начнутся только в январе. Они продлятся три-четыре месяца.

Для создания лекарства, которое будет сразу подавлять размножение вируса, необходимо намного больше времени. Однако в перспективе такой препарат будет способен помочь пациенту с тяжелым течением болезни.

Пока остановить распространение вируса может только вакцинация. По всей России ведутся активные мероприятия по вакцинации населения. 

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ