В Уфе задержали мужчину, который расчленил женщину и разбросал части трупа по лесу

В Уфе следователи задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины 13 лет назад. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР РБ.
Весной 2008 года в уфимском микрорайоне Зеленая Роща в лесном массиве были обнаружены расчлененные останки 33-летней уфимки без определенного места жительства. На тот момент установить личность подозреваемого в жесткой расправе не удалось.
По версии следствия, зимой 2008 года подозреваемый сожительствовал с потерпевшей. Пара часто злоупотребляла спиртными напитками, в связи с чем между ними происходили ссоры на бытовой почве. В феврале 2008 года в ходе очередной ссоры подозреваемый нанес потерпевшей несколько ударов бутылкой по голове, в результате женщина скончалась на месте. Спустя 6 лет он совершил убийство своего знакомого в ходе пьяной ссоры.
Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий. Подозреваемого перевели в СИЗО.
Фото: СУ СКР по РБ.