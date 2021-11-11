В Уфе задержали мужчину, который расчленил женщину и разбросал части трупа по лесу

В Уфе следователи задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины 13 лет назад. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР РБ.

Фото №1 - В Уфе задержали мужчину, который расчленил женщину и разбросал части трупа по лесу

Весной 2008 года в уфимском микрорайоне Зеленая Роща в лесном массиве были обнаружены расчлененные останки 33-летней уфимки без определенного места жительства. На тот момент установить личность подозреваемого в жесткой расправе не удалось.

В 2021 году следователями и криминалистами повторно проанализированы материалы уголовного дела, ее родственники, знакомые, а также лица, которые в тот период времени также вели бродяжнический образ жизни на территории данного микрорайона. В результате установлено, что незадолго до смерти, зимой, потерпевшая проживала с местным жителем у него в квартире. Проверяемым оказался житель Уфы, ранее неоднократно судимый, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и убийство. За совершение последнего в настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии. После предъявления собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, однако, факт расчленения стал отрицать, заявив, что это сделал его знакомый без его ведома, который уже скончался.

пресс-служба СУ СКР РБ

По версии следствия, зимой 2008 года подозреваемый сожительствовал с потерпевшей. Пара часто злоупотребляла спиртными напитками, в связи с чем между ними происходили ссоры на бытовой почве. В феврале 2008 года в ходе очередной ссоры подозреваемый нанес потерпевшей несколько ударов бутылкой по голове, в результате женщина скончалась на месте. Спустя 6 лет он совершил убийство своего знакомого в ходе пьяной ссоры.

Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий. Подозреваемого перевели в СИЗО.

Фото: СУ СКР по РБ.

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