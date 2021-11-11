В Уфе задержали мужчину, который расчленил женщину и разбросал части трупа по лесу

В 2021 году следователями и криминалистами повторно проанализированы материалы уголовного дела, ее родственники, знакомые, а также лица, которые в тот период времени также вели бродяжнический образ жизни на территории данного микрорайона. В результате установлено, что незадолго до смерти, зимой, потерпевшая проживала с местным жителем у него в квартире. Проверяемым оказался житель Уфы, ранее неоднократно судимый, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и убийство. За совершение последнего в настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии. После предъявления собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, однако, факт расчленения стал отрицать, заявив, что это сделал его знакомый без его ведома, который уже скончался.

пресс-служба СУ СКР РБ