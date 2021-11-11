В Башкирии автомобиль, который перевозил осужденного, упал в кювет

В Башкирии в аварию попал служебный автомобиль МВД, который перевозил осужденного. Подробности инцидента сообщил портал Mash Batash.

В 2019 году служебный автомобиль был отправлен на ремонт. Машину должны были отремонтировать за 112 тысяч рублей, однако рулевое управление механики решили проигнорировать.

В октябре 2021 года последствия халатности привели к аварии. Водитель допустил съезд в кювет. В ДТП пострадало пять человек. Один из конвоиров получил травмы, которые оказали негативное влияние на его здоровье.

Мужчина подал в суд на автомеханика, который недобросовестно отнесся к ремонту автомобиля. Суд признал его виновным, дал полтора года условно, а фирму обязал выплатить пострадавшему 350 тысяч рублей.