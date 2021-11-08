В Башкирии в кинотеатре люди ходили задом наперед

Чуть позже стало понятно: киноманы не сошли с ума, это - участники ночных квестов ENCOUNTER, о котором журналисты bash.news рассказывали ранее. Сейчас в Стерлитамаке проходит киносезон квестов, участники которого могут выиграть 10 тысяч рублей на всю свою команду и другие ценные призы по итогам каждой игры.