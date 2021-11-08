В Башкирии в кинотеатре люди ходили задом наперед

Свидетелями необычной картины стали жители Стерлитамака. В местном кинотеатре посетители ходили по холлу задом наперед.
Чуть позже стало понятно: киноманы не сошли с ума, это - участники ночных квестов ENCOUNTER, о котором журналисты bash.news рассказывали ранее. Сейчас в Стерлитамаке проходит киносезон квестов, участники которого могут выиграть 10 тысяч рублей на всю свою команду и другие ценные призы по итогам каждой игры.
Субботняя игра была посвящена фильму "Довод", который совсем недавно вышел в кинопрокат. По сюжету картины мир существует в нескольких временных пространствах, а при попадании в прошлое все предметы движутся назад. Героям фильма идти вперед в этой реальности трудно, поэтому они вынуждены использовать кислородные маски и баллоны.
Принять участие в сезоне и побороться за главный приз просто. Первая игра стартует 5 ноября, сезон продлится до 25 декабря, а всего игр будет 10.
В игре принимают участие команды, в составе которых не больше 5 человек (1 экипаж на машине), в том числе в виртуальных форматах (викторина).
Подать заявку на сезон можно на сайте str.en.cx.