Уфа вошла в топ самых снежных городов

Уфе вошла в топ самых снежных городов-миллионников России. Данный рейтинг составили эксперты сервиса Яндекс.Погода по результатам 10-летнего мониторинга.

Фото №1 - Уфа вошла в топ самых снежных городов

Столица Башкирии заняла почетное четвертое место. В среднем снег в Уфе лежит около 152 дней. Как правило, первый снег приходит в город в первой половине октября. А вот в 2021 году первый снег уфимцы заметили только 21 октября. Последний снег выпадает обычно во второй половине апреля.

Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 120 см. По этому показателю город занимает 4-е место среди российских городов-миллионеров. Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Уфу ложится примерно 85 млн «КамАЗов» снега.

Яндекс.Погода 

В первую тройку рейтинга вошли такие города-миллионники, как Челябинск, Пермь и Нижний Новгород.

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