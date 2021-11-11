Уфа вошла в топ самых снежных городов

Уфе вошла в топ самых снежных городов-миллионников России. Данный рейтинг составили эксперты сервиса Яндекс.Погода по результатам 10-летнего мониторинга.
Столица Башкирии заняла почетное четвертое место. В среднем снег в Уфе лежит около 152 дней. Как правило, первый снег приходит в город в первой половине октября. А вот в 2021 году первый снег уфимцы заметили только 21 октября. Последний снег выпадает обычно во второй половине апреля.
В первую тройку рейтинга вошли такие города-миллионники, как Челябинск, Пермь и Нижний Новгород.