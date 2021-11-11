В Башкирии нашли странные камни шарообразной формы

Жители Абзелиловского района нашли странные камни. Они имеют шарообразную форму. Фотографиями находки сельчане поделились в социальных сетях.
Во время земляных работ жители села достали как минимум пять камней очень необычной формы. Все камни были разного размера и имели почти идеальную шарообразную форму. Один из найденных камней высотой почти с колесо легкового автомобиля.
Происхождение столь необычных камней пока неизвестно. Для орудий труда человека они слишком большие. Созданы ли камни природой — тоже неизвестно.
Фото: соцсети.