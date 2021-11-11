В Уфе вновь зафиксировали превышение ПДК вредного вещества

Так, 8 ноября на пункте наблюдения за воздухом, который расположен недалеко от Городского дворца культуры на проспекте Октября, было выявлено превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота. В частности, показатели превысили на 1,8 ПДК. Эксперты зафиксировали, что такие показатели «держались» до 7 утра следующего дня.