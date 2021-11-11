В Башкирии малышей из дома-интерната кормили фальсифицированным маслом

Оказалось, что на складе интерната было масло с массовой долей жира 72,5% от предприятия, которое занимается производством контрафактной молочной продукции. Эксперты Башкирии провели анализ отобранного материала и выявили, что продукция не соответствует требованиям нормы.

В образцах масла отсутствуют жирные кислоты, присущие для молочных жиров, такие как масляная, каприловая, капроновая. То есть продукция не является сливочным маслом. «Молочка» была изъята из оборота. Масло будет утилизировано.