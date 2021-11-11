В России назвали возможные сроки отмены QR-кодов и других ограничений

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал об отмене ковид-ограничений в стране.

Фото №1 - В России назвали возможные сроки отмены QR-кодов и других ограничений

Как передаёт ТАСС слова представителя Кремля, полная отмена QR-кодов и других ковид-ограничений будет возможна только при полном окончании пандемии, даже если коллективный иммунитет удастся достичь за короткое время.

Дмитрий Песков отметил, что если в России не смогут достичь определенного уровня коллективного иммунитета благодаря вакцинации, будут введены дополнительные ограничения.

Будет усиленное распространение инфекции, растущее количество заболевших. Будет растущее количество госпитализированных, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции. И будут дополнительные меры.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ 
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