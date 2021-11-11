В России назвали возможные сроки отмены QR-кодов и других ограничений

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал об отмене ковид-ограничений в стране.

Как передаёт ТАСС слова представителя Кремля, полная отмена QR-кодов и других ковид-ограничений будет возможна только при полном окончании пандемии, даже если коллективный иммунитет удастся достичь за короткое время.