В Уфе тело пропавшего мужчины нашли в машине у детского сада

Трагедией закончились поиски пропавшего в Уфе мужчины. 11 ноября его тело было обнаружено в машине у детского сада.

Как сообщает издание Mkset, уфимцы рассказали о том, что у детского сада №75 по улице Островского в Дёмском районе замечены сотрудники полиции и Росгвардии. Оказалось, в припаркованной машине было найдено тело мужчины.