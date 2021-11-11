В Уфе тело пропавшего мужчины нашли в машине у детского сада

Трагедией закончились поиски пропавшего в Уфе мужчины. 11 ноября его тело было обнаружено в машине у детского сада.

Фото №1 - В Уфе тело пропавшего мужчины нашли в машине у детского сада

Как сообщает издание Mkset, уфимцы рассказали о том, что у детского сада №75 по улице Островского в Дёмском районе замечены сотрудники полиции и Росгвардии. Оказалось, в припаркованной машине было найдено тело мужчины.

Вскоре выяснилось, что погибший был объявлен в розыск. Несчастного искали с 3 ноября. По некоторой информации, на теле погибшего обнаружены ножевые ранения, однако эта информация пока не подтверждена сотрудниками правоохранительных органов.

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