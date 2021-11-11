В Уфе тело пропавшего мужчины нашли в машине у детского сада

Трагедией закончились поиски пропавшего в Уфе мужчины. 11 ноября его тело было обнаружено в машине у детского сада.
Как сообщает издание Mkset, уфимцы рассказали о том, что у детского сада №75 по улице Островского в Дёмском районе замечены сотрудники полиции и Росгвардии. Оказалось, в припаркованной машине было найдено тело мужчины.
Вскоре выяснилось, что погибший был объявлен в розыск. Несчастного искали с 3 ноября. По некоторой информации, на теле погибшего обнаружены ножевые ранения, однако эта информация пока не подтверждена сотрудниками правоохранительных органов.