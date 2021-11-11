Медсестра ковид-госпиталя из Уфы завоевала титул «Королева Евразии-2021»

Не с корабля на бал, а наоборот. Медсестра Демского ковид-госпиталя и студентка БГМУ Альбина Шайхлисламова завоевала титул «Королева Евразии-2021» на Международном конкурсе красоты в Турции. Вернувшись в Уфу, девушка вновь отправилась в «красную зону». Несмотря на успехи на подиуме, в будущем девушка мечтает стать врачом.
Она с гордостью представляет родной Башкортостан на международных конкурсах красоты, а в прошлом году Альбина Шайхлисламова завоевала титул «Мисс республики-2020». И вот новая победа – гран-при престижного конкурса «Королева Евразии-2021». Но когда вспышки фотокамер на фотосессиях гаснут, бальный наряд студентка БГМУ меняет на халат медсестры ковид-госпиталя. О триумфе своей коллеги многие из медперсонала узнали только от нас.
Пока же мисс республики и королева Евразии набирается опыта в самом экстремальном месте, которое только можно придумать – в «красной зоне», на передовой борьбы с коронавирусом. В начале каждой смены смотрит журнал и готовится к процедурам.
Днём Альбина учится в БГМУ, поэтому на смену выходит только ночью. В отделении – более 60 пациентов. Обойти нужно каждого. И каково же было удивление мужчин, когда они узнали, что в противочумном костюме за их жизни борется фотомодель. Тут же зашли в интернет, найти побольше информации.
Но так хорошо пациенты чувствуют себя не везде, хотя и здесь за их жизни врачи борются до конца.
А это отделение реанимации Дёмского ковид-госпиталя. Здесь лежат самые тяжёлые пациенты с тяжелой формой коронавируса. Всего на лечении здесь сейчас находятся 17 человек. Восемь из них – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Узнать их можно по характерным звукам, которые издают эти аппараты.
Но как бы не старались врачи, иногда коронавирус оказывается сильнее. Такие моменты самые сложные, говорит Альбина. Терять пацентов, которые мечтали вернуться домой, к своим родным, где их ждали и любили.
Медсестра верит, что рано или поздно инфекция отступит и жизнь вернётся в привычное русло. Но пока этого не произошло, она вместе с коллегами будет продолжать бороться за каждого больного. И какую бы радость ей не приносили победы на подиуме, ничто не сравнится с чувством, когда её пациент побеждает коронавирус.