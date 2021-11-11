В Белорецком районе появится новый социокультурный центр

В селе Тирлянский Белорецкого района в следующем году откроется новый социокультурный центр. Его возведение уже началось.
Сейчас строители завершают работы по кладке стен первого этажа. Само здание будет двухэтажным. В нем расположатся Дом культуры со зрительным залом, библиотека, музыкальная школа и администрация сельсовета.
Население в Тирлянском составляет более 5,5 тысяч человек. Ранее Дом культуры располагался в деревянном здании постройки начала 20 века. В 2008 году из-за аварийности был закрыт. На новый социокультурный центр в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы выделен 181 млн рублей. Сдача объекта запланирована на октябрь следующего года.