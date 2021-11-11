Спецавтохозяйство Уфы получило семь новых мусоровозов

Обновление автопарка произошло за счет городского бюджета. Машины куплены в лизинг. Ключи от них передали водителям, которые сразу же отправились в рейсы. Собирать твердые коммунальные отходы будут пять новых МАЗов и два КАМАЗа.

Хорошая машина, понравилась мне. Можно забирать разные контейнеры. Маленькие пищевые отходы можно забирать, можно строительный мусор забирать. Уже это большие контейнеры.

Как сообщили в администрации Уфы, в городе сейчас 300 контейнерных площадок для раздельного сбора отходов – пластика и стеклотары. В следующем году планируется увеличить их количество на 45% и ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс предприятия. У новой автотехники щадящее воздействие на окружающую среду.