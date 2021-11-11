В Башкирии семья спаслась из пожара благодаря туалету на улице

9 ноября в селе Метевбаш Белебеевского района произошёл пожар. Огнём охватил частный дом по улице Советской.
В момент возникновения возгорания в помещении находились 71-летняя хозяйка дома, её 52-летняя дочь и 31-летний внук. Женщина и мужчина спали, а пенсионерка вышла на улицу в туалет, и именно в этот момент заметила, что в коридоре загорелось дощатое потолочное перекрытие.
Женщина сразу разбудила дочку и внука, но огонь за считанные секунды охватил весь коридор, перекрыв выход. Семье удалось эвакуироваться через окно. Пожарные потушили возгорание, однако огонь уничтожил дом. Сейчас погорельцы разместились у родственников.
Фото: МЧС по РБ.