В Башкирии семья спаслась из пожара благодаря туалету на улице

В момент возникновения возгорания в помещении находились 71-летняя хозяйка дома, её 52-летняя дочь и 31-летний внук. Женщина и мужчина спали, а пенсионерка вышла на улицу в туалет, и именно в этот момент заметила, что в коридоре загорелось дощатое потолочное перекрытие.