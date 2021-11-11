В Уфе провели операцию пациенту с тяжёлыми осложнениями после COVID-19

Хирурги Уфы провели сложную операцию пожилому пациенту с осложнениями после коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба больницы скорой медицинской помощи.
2 ноября в медучреждение поступил 68-летний мужчина. У пациента диагностировали тяжёлые постковидные симптомы: тромбозы бедренной артерии справа и подколенной артерии слева. Уже на следующий день было принято решение провести операцию.
Врачам удалось удалить тромбы из сосудов мужчины. Состояние пациента сразу стало лучше, и вскоре его выписали домой.