В Уфе провели операцию пациенту с тяжёлыми осложнениями после COVID-19

Хирурги Уфы провели сложную операцию пожилому пациенту с осложнениями после коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба больницы скорой медицинской помощи.

2 ноября в медучреждение поступил 68-летний мужчина. У пациента диагностировали тяжёлые постковидные симптомы: тромбозы бедренной артерии справа и подколенной артерии слева. Уже на следующий день было принято решение провести операцию.