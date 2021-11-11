В Уфе мошенницы получили 61,3 млн рублей за счет покойников

Перед судом в Уфе предстанут две местные жительницы, которых обвинили в крупном мошенничестве. Уголовное дело уже направлено на рассмотрение.

По версии следствия, обвиняемые с 2016 по 2020 года получали от сотрудников ритуальных служб и психиатрической больницы информацию об умерших, о тех, кого признали недееспособными, или об отбывающих наказание в исправительной колонии.