В Уфе мошенницы получили 61,3 млн рублей за счет покойников

Перед судом в Уфе предстанут две местные жительницы, которых обвинили в крупном мошенничестве. Уголовное дело уже направлено на рассмотрение.
По версии следствия, обвиняемые с 2016 по 2020 года получали от сотрудников ритуальных служб и психиатрической больницы информацию об умерших, о тех, кого признали недееспособными, или об отбывающих наказание в исправительной колонии.
Женщины подделывали паспорта, вклеивали в них чужие фотографии, а после оформляли на них доверенности от лица умерших, недееспособных или заключенных. После мошенницы совершали сделки купли-продажи и снимали деньги со счетов. Сумма ущерба составила более 61,3 млн рублей.