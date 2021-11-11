Дочь жителя Башкирии, попавшего в реанимацию в Турции, просит о помощи

Семья из Стерлитамака просит помощи в возвращение отца домой. Дмитрий Япрынцев вместе с супругой улетели отдыхать в Турцию. Но вскоре мужчине стало плохо, врачи диагностировали COVID-19, который буквально пожирает его. Страховка больше не может покрыть лечение, а денег у семьи нет.

Кадры их первых дней в Кемере. Долгожданный отпуск, море, палящее солнце и отрицательные ПЦР-тесты перед вылетом. Казалось, ничего не может испортить отдых. Дмитрий счастлив и здоров. Но через месяц он будет выглядеть иначе. Всё в той же Турции, но уже в ковид-госпитале в Анталье..

На пятый день мой отец "сгорел". Начался озноб, мокрота с кровью. Мама взяла билеты домой, в аэропорту он потерял сознание. Его с третьего раза откачали, то есть сердце завели только с третьего раза. Анастасия Япрынцева, дочь

В больнице ставят диагноз – двусторонняя вирусная пневмония с отёком лёгких. Состояние ухудшалось, и Дмитрия вводят в искусственную кому. Через три недели врачи отключают его от ИВЛ. Казалось, состояние улучшилось.

В Турцию прилетает семья. Они общаются, Дмитрия переводят в общую палату. Но выписать пациенты врачи пока не могут, лечение еще требуется. Супруга с дочкой возвращаются в Стерлитамак, а Дмитрия вскоре вновь интубируют. За несколько часов состояние резко ухудшилось. Врачи проводят декортикацию легкого и проводят операцию на бронхиальные свищи.

Выявляют, что у него Синдром Гийена-Барре. Это аутоиммунное заболевание. Ему нужна иммунотерапия, без которой он не сможет жить. Без нее будет паралич и он умрет. Анастасия Япрынцева, дочь

Всё это время лечения оплачивала страховая. Но лимит исчерпан. Больница может просто прекратить бороться за жизнь Дмитрия.

Поэтому мы просим помощи. Нужна транспортировка с анестезиологом и три препарата. Анастасия Япрынцева, дочь