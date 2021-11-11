В Конгресс-холле в Уфе работает предварительная запись на вакцинацию

Услуга предоставляется в порядке живой очереди. После первого компонента появляется лишь отметка, а сертификат отобразится в личном кабинете только после второй вакцины.

Дильбар Аскарова, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ МФЦ Республики Башкортостан