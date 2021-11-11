В Конгресс-холле в Уфе работает предварительная запись на вакцинацию

В столичном Конгресс-холле «Торатау» на вакцинацию теперь можно попасть и по записи. Услуга стала доступна накануне. Жители могут прийти к определенному времени и пройти процедуру иммунизацию без ожидания. Также прием ведется и в порядке живой очереди.
Работы у волонтеров пункта вакцинации, расположенного в Конгресс-холле «Торатау», отныне стало больше. На иммунизацию теперь можно записаться по телефону. Возможность сделать прививку, отстояв живую очередь, сохраняется. Запись ведется на следующий день, пациенту нужно прийти к определенному времени. За пять месяцев работы прививочного пункта вакцину на его площадке сделали порядка 22 тысяч человек.
Численность сотрудников этой строительной компании составляет порядка 1800 человек. Прививку к этому времени сделали уже 80 работников. Безопасность в их случае особенно актуальна, ведь большинство сотрудников приезжие, а на рабочих местах проживают вместе на территории вахтовых городков. Для привитых предусмотрен дополнительный выходной день.
Для тех, кому удобно иметь на руках бумажный сертификат, распечатать бесплатно его можно в любом офисе МФЦ. К слову, в течение нескольких дней документ появится на Госуслугах уже в обновленном формате. Там будут отображены в том числе адрес привившегося, СНИЛС, ОМС, данные о вакцинации и повторной иммунизации.
В Стерлитамаке открылись пункты вакцинации для людей в возрасте 65+. Отдельные кабинеты по трем адресам созданы для безопасности пожилых. При этом в одном из пунктов пенсионеры перед прививкой могут получить консультацию и допуск от врача-гериатра.