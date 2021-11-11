В Конгресс-холле в Уфе работает предварительная запись на вакцинацию

В столичном Конгресс-холле «Торатау» на вакцинацию теперь можно попасть и по записи. Услуга стала доступна накануне. Жители могут прийти к определенному времени и пройти процедуру иммунизацию без ожидания. Также прием ведется и в порядке живой очереди. 

Работы у волонтеров пункта вакцинации, расположенного в Конгресс-холле «Торатау», отныне стало больше. На иммунизацию теперь можно записаться по телефону. Возможность сделать прививку, отстояв живую очередь, сохраняется. Запись ведется на следующий день, пациенту нужно прийти к определенному времени. За пять месяцев работы прививочного пункта вакцину на его площадке сделали порядка 22 тысяч человек.

Записалось 20 человек, некоторые не приходят. Хотя мы рассчитываем врачей под этих людей. Две бригады под запись готовы принять до 60 человек. При необходимости переведем под запись и другие бригады.

Руслан Султанов, руководитель пункта вакцинации

Численность сотрудников этой строительной компании составляет порядка 1800 человек. Прививку к этому времени сделали уже 80 работников. Безопасность в их случае особенно актуальна, ведь большинство сотрудников приезжие, а на рабочих местах проживают вместе на территории вахтовых городков. Для привитых предусмотрен дополнительный выходной день.

Фото №1 - В Конгресс-холле в Уфе работает предварительная запись на вакцинацию

Организованы пункты вакцинации по договоренности с администрациями районов. Мы стараемся сделать все максимально доступным для работников. Приехал, его на месте прививают, если у него нет медотвода.

Дмитрий Гилимьянов, генеральный директор компании «Дортрансстрой»

Для тех, кому удобно иметь на руках бумажный сертификат, распечатать бесплатно его можно в любом офисе МФЦ. К слову, в течение нескольких дней документ появится на Госуслугах уже в обновленном формате. Там будут отображены в том числе адрес привившегося, СНИЛС, ОМС, данные о вакцинации и повторной иммунизации.

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Услуга предоставляется в порядке живой очереди. После первого компонента появляется лишь отметка, а сертификат отобразится в личном кабинете только после второй вакцины.

Дильбар Аскарова, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ МФЦ Республики Башкортостан

В Стерлитамаке открылись пункты вакцинации для людей в возрасте 65+. Отдельные кабинеты по трем адресам созданы для безопасности пожилых. При этом в одном из пунктов пенсионеры перед прививкой могут получить консультацию и допуск от врача-гериатра.

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