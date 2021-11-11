Башкортостан вошел в число регионов-лидеров по участию во Всероссийской переписи населения

 Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков на совещании президента России с членами правительства. Кроме того, за время акции не зафиксировано ни одного нарушения со стороны переписчиков.

Такие данные приводят в специализированной рабочей группе по контролю за ходом переписи, созданной при Конгрессе татар Башкортостана. Сюда поступают сообщения от всех жителей региона.

За время переписи специалисты обработали около 20 звонков. Люди интересовались как пройти перепись самостоятельно, что делать если прописка и место фактического проживания разные. Приходили на прием и лично.

Думаю, что получим объективный результат. Радует, что в республике созданы все условия, чтобы люди могли пройти перепись.

Загир Хакимов, председатель исполкома Конгресса татар Республики Башкортостан, депутат Госсобрания Республики Башкортостан
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