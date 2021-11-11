В Башкирии появился памятник воинам, павшим в Первую мировую войну

В Уфимском районе открыли памятник посвященной воинам, павшим в Первую мировую. Прошло ровно 103 года с завершения Первой мировой войны. Но чтобы время не стерло из памяти будущих поколений подвиги солдат, в том числе и наших земляков, местные жители собственными силами решили установить конную статую на холме в деревне Волково. Над проектом бесплатно работал скульптор Александр Колосов.

Человек всегда недоволен своей работой, хотелось бы что-то грандиознее и масштабнее. Но я доволен, что мне доверили такую работу. Не хотелось бы воевать, но если нужно будет, защитим свою Родину. Александр Колосов, скульптор

Это статуя скорбящего коня, который словно пришел на могилу своего павшего хозяина. А установили его рядом с памятным камнем, также посвященным погибшим воинам Башкортостана.

Конная статуя обошлась в более чем 500 тысяч рублей. Жители и выходцы деревни помогали и материалами, и деньгами. Инициаторами создания памятника стали внуки и правнуки тех, кто воевал на фронтах войны.

У меня два дедушки воевали, прадеды тоже воевал в Первую мировую войну. Это дань памяти. Мы очень рады, что появился такой памятник. Эдуард Гатауллин и Алексей Габсалямов, инициаторы создания памятника