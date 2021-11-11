В Башкирии появился памятник воинам, павшим в Первую мировую войну

В Уфимском районе открыли памятник посвященной воинам, павшим в Первую мировую. Прошло ровно 103 года с завершения Первой мировой войны. Но чтобы время не стерло из памяти будущих поколений подвиги солдат, в том числе и наших земляков, местные жители собственными силами решили установить конную статую на холме в деревне Волково. Над проектом бесплатно работал скульптор Александр Колосов.
Это статуя скорбящего коня, который словно пришел на могилу своего павшего хозяина. А установили его рядом с памятным камнем, также посвященным погибшим воинам Башкортостана.
Конная статуя обошлась в более чем 500 тысяч рублей. Жители и выходцы деревни помогали и материалами, и деньгами. Инициаторами создания памятника стали внуки и правнуки тех, кто воевал на фронтах войны.