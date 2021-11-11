В Уфе стартовал театральный фестиваль «Золотая Маска»

В столице республики фестиваль проходит впервые. В программе представлены спектакли, отмеченные Российской национальной театральной премией. Местом проведения стал Башкирский театр оперы и балета.

Программу «Золотой Маски» откроет музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, который познакомит публику с тремя балетами современности.

Большой зал Башкирского театра оперы и балета заполнился в считанные минуты. Сегодня в зрительном зале гости со всей России. Впервые в столице республики проходит главная театральная премия «Золотая маска». Местом проведения фестиваля в этом году Уфа выбрана не случайно. Артисты Башоперы нередко становятся лауреатами премии, среди них Диляра Идрсиова и Зайтуна Насретдинова. В этом году среди номинантов постановка Vita Nuova.

Открывает 8-дневный фестиваль Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко. В программе три современные балетные постановки: KAASH хореографа Акрама Хана, спектакль вошёл в лонг-лист фестиваля. «Маленькая смерть» Иржи Килиана стала лауреатом в 2011 году. Спектакль «Минус 16» Охада Нахарин взял премию как лучший спектакль в современном танце в 2019.

Номинантами премии в этом году стали 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами. Спектакли-номинанты станут участниками фестиваля «Золотая Маска» 2022 года.