В Башкирии началась реконструкция школы, закрытой три года назад

В Белорецке началась капитальная реконструкция школы №8. В 2018 году после обрушения части потолка нескольким сотням учеников пришлось переехать в соседнее образовательное учреждение. Сейчас рабочие разбирают часть старого здания и параллельно готовят площадку для возведения нового.

Кирпичик за кирпичиком падают вниз. Рабочие будто наглядно демонстрируют один из законов Ньютона на уроке физики. Старое здание 8-й школы постепенно уменьшается в размерах. Демонтаж второго этажа строители производят при помощи кувалды и лома. Старые квадратные трубы, которые когда-то служили вытяжкой, от воздействия времени уже и сами рассыпаются.

По проекту реконструкции второй этаж полностью сносится. Здание было построено еще в 50-х годах прошлого века. Межэтажные перекрытия деревянные, их необходимо менять.

Кстати, во дворе уже залита фундаментная основа под башенный кран. В скором времени его начнут собирать. И с помощью крана строители заново возведут не только второй этаж, но и еще одно здание.

Площадь школы увеличится почти вдвое. Первый этаж также ждет масштабная реконструкция. Помимо этого, на территории появится еще и современная спортивная площадка. Все это за счет республиканской адресной инвестиционной программы