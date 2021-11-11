В Уфе прошли чемпионат и первенство ПФО по фехтованию на рапирах среди мужчин

Шесть медалей из возможных восьми завоевали башкирские спортсмены.
У сильнейших башкирских рапиристов очень насыщенный график. Прошлая неделя триумфально завершилась сразу для трёх наших фехтовальщиков. Валерий Корнилов завоевал две бронзовые медали и на первенстве ПФО до 23 лет и на чемпионате округа.
Искандер Булатов взял на завершившихся соревнованиях два золота. Впрочем, сам спортсмен на этот турнир всерьез не рассчитывал, а готовился к более важному. На выходных состоится Кубок мира в Будапеште. Эти соревнования гораздо статуснее. На подобных турнирах 16-летний спортсмен участвовал ранее, но без серьезных результатов.
Вместе с Валерием Корниловым и Искандером Булатовым на турнир в Венгрию поедет и Ростислав Хамдамов. Спортсмен также успешно выступил на соревнованиях в Уфе, став третьим. Опыта выступлений на международных турнирах у Хамдамова ещё не было, но он планирует показать все на что способен.
Кубок мира по фехтованию на рапирах пройдет в Будапеште с 12 по 15 ноября. Учитывая уровень готовности наших спортсменов, они могут вернуться с медалями из Венгрии.