В Уфе проходит церковно-общественный форум ХI Епархиальные Табынские чтения

Они посвящены 350-летию со дня рождения Петра I. Его правление – неоднозначное. С одной стороны, он реформатор, но он сделал церковь частью государственного механизма, что впоследствии сильно ударило по ней. Участниками стали все четыре епархии Башкортостанской митрополии Русской православной церкви, а также представители других религий. Как рассказал Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, чтения направлены на то, чтобы показать молодежи исторические корни и дать понять, что нужно с уважением относиться к каждому человеку.